Bottino di medaglie nell’ultimo fine settimana a Torino e Vigevano per gli atleti del Derthona Nuoto

Tortona – Buone prestazioni per gli Esordienti B della Derthona Nuoto, impegnati il 12 e 13 giugno al Palazzo del Nuoto a Torino. I giovani leoncelli, guidati da coach Fabio Affricano, hanno ottenuto medaglie e piazzamenti importanti che hanno permesso alla società di Tortona di conquistare un’importantissima sesta piazza nella classifica a squadre, alle spalle solo delle big di Torino e Novara, prima tra quelle in provincia.

Nonostante una classifica stilata per categoria e non per annata, spiccano le medaglie d’oro dei leoni bianconeri.

In campo maschile (2010-2011), in evidenza il tris di Mattia Affricano che vince i 100 stile libero in 1’05’’65 che equivarrebbe al record regionale, oltre ai 50 e 100 farfalla. Doppio oro poi per Luca Loguercio, nei 200 misti e 400 stile libero, mentre nei 50 rana vince l’argento.

Triplo podio anche per Francesco Farbo, che vince i 50 stile libero, è argento nei 200 misti e bronzo nei 50 dorso. Bene anche Gabriele Borin, che tocca 9° nei 100 rana e 10° nei 50, entrambe prove in cui è il migliore però tra i nati nel 2011, mentre nei 50 farfalla chiude 24°, Alfredo Pigoli, 11° nei 50 rana ma terzo se considerando solo i 2011 e 63° nei 50 stile libero, Giorgio Novelli, 22° nei 50 farfalla, 39° nei 50 dorso e 62° nei 50 stile libero, Ludovico Ghisolfi, 31° nei 50 dorso, 84° nei 100 stile libero e 175° nei 50, Pietro Giorgi, 24° nei 50 rana e 42° nei 50 farfalla, Diego Ruocco, 56° nei 50 farfalla e 86° nei 50 dorso, Marcello Teti, 85° nei 50 rana e 173° nei 50 stile libero, David Hyzoti, 99° nei 50 rana e 171° nei 50 stile libero e Carlo Balladore, 101° nei 50 rana e 182° nei 50 stile. Bene anche le ragazze nate nel 2011-2012. Linda Affricano è 4° nei 200 dorso e 12° nei 100 ma in entrambe le prove è la più veloce tra le 2012, mentre nei 50 dorso tocca 14°. Veloce anche Giorgia Romanini che è 8° nei 50 farfalla e 28° nei 50 stile ma rispettivamente prima e terza fra le sue coetanee del 2012. Bene anche Sophia Gragnolati, 9° nei 200 stile libero, 11° nei 100 rana e 22° nei 100 stile libero, Irene Agosti, 30° nei 100 stile libero e 42° nei 50, Marta Zanforlin, 52° nei 50 rana e 61° nei 50 farfalla, Giorgia Lombardi, 74° nei 50 rana e 101° 50 stile libero e Sara Garleanu, 86° nei 100 stile libero.

Bene anche gli Esordienti A e squadra Assoluti all’8° meeting Città di Vigevano.

I giovani leoni di coach Paolo Torti hanno portato a casa parecchie medaglie, specialmente grazie alle ragazze: Giulia Coscia è due volte argento nei 100 e 200 stile e bronzo nei 100 dorso oltre al 5° posto nei 100 farfalla. Medaglia anche per Martina Marino, bronzo nei 100 rana, 5° nei 200, 9° nei 100 stile libero e 10° nei 200 misti e Sofia Sasso, terza nei 200 farfalla, 4° nei 200 misti, 6° nei 100 farfalla e 8° nei 100 rana. Piazzamenti importanti anche per Lisa Lazzarin, 12° nei 100 farfalla, 14° nei 100 stile libero e 200 misti e 15° nei 200 stile libero, Virginia Dragoti 16° nei 100 farfalla, 20° nei 100 stile libero, 21° nei 200 misti e 34° nei 100 stile libero, Lara Lazzarin, 22° nei 100 farfalla, 27° nei 200 misti e 200 stile libero e 62° nei 100 stile e Francesca Dolza, 34° nei 100 dorso e 70° nei 100 stile. In campo maschile bene Matteo Frezzato, 22° nei 200 misti, 31° nei 100 rana e 54° nei 100 stile libero.

In evidenza anche il team Phoenix, che ha vinto il Meeting Città di Vigevano grazie anche alle prove dei ragazzi del Derthona Nuoto di coach Manuel Piacenza.

Nella categoria Ragazze spiccano le prove di Alice Cicalini, 4° nei 200 rana, 5° nei 100 e 10° nei 100 stile libero, Benedetta Bocchio, 9° nei 100 stile libero e Susanna Teti, 9° nei 50 stile libero, mentre al maschile arriva l’oro per Andrea Guerra nei 50 stile libero oltre a due bronzi nei 100 stile libero e 100 farfalla. Podio anche per Davide Lolla, argento nei 200 stile libero e 200 farfalla e 4° nei 100 farfalla, mentre Marco Dragoti è bronzo nei 100 dorso e 4° nei 200, posizioni invertite con il compagno di squadra Leone Pertusati, bronzo nei 200 dorso, 4° nei 100 e 10° nei 200 stile libero.

Si invertono le posizioni anche Giulio Borgarelli, 8° nei 200 rana e 9° nei 100 e Octavian Bursuc, 9° nei 200 e 8° nei 100 mentre Christian Cicalini chiude 7° nei 100 rana e 9° nei 100 farfalla.

Nella categoria Juniores, in campo femminile, fioccano i podi molti dei quali per mano di Alice Barbieri, oro nei 100 stile libero, argento nei 50 e nei 50 farfalla oltre che 5° nei 200 stile libero e 7° nei 100 farfalla. A medaglia anche Vittoria Sterpi, bronzo nei 200 rana, 4° nei 50 e 5° nei 100, mentre Anna Stalletti si ferma ai piedi del podio nei 100 farfalla, è 5° nei 200 e 7° nei 50.

Bene anche Sofia Gastaldi Giacobone, 4° nei 50 farfalla e 100 stile, 5° nei 100 dorso, 6° nei 200 stile e 9° nei 100 farfalla, mentre Giulia Gualco è 5° nei 50 stile e 200 misti e 6° nei 100 stile ed Asia Marinetti chiude 5° nei 50 farfalla e 6° nei 200.

Anche in campo maschile la categoria Junior è ben rappresentata: su tutti Matteo Stalletti, oro nei 100 e 200 stile libero, argento nei 200 misti e bronzo nei 100 farfalla oltre alla settima piazza nei 50 stile libero. Due bronzi poi per Hygert Hyzoti nei 50 e 200 rana mentre nei 100 è 4°, mentre Francesco Zanola è 6° nei 200 stile libero e 8° nei 100 e Filippo Mirabello chiude 6° i 50 rana, 7° i 100 farfalla, 8° i 50 e i 200. Infine gli Assoluti, che vedono tra le ragazze Silvia Cartasegna a podio nei 50 stile, dove chiude terza, per essere poi 4° nei 100, 7° nei 200 e 9° nei 50 dorso, e Vittoria Roderico, oro nei 100 farfalla, argento nei 200 e bronzo nei 50, oltre al 6° posto nei 200 stile libero. Tra i maschi pokerissimo di ori per Umberto Marsic, che vince in serie 50, 100 e 200 stile libero, 50 e 100 farfalla, con Nicolò Bravuzzo bronzo nei 50 dorso, 4° nei 100 farfalla, 8° nei 50 rana e 9° nei 100 stile libero e Matteo Mutti, 4° nei 200 stile libero, 7° nei 100 stile libero e 9° nei 50 rana.

Buone prove, infine, anche per Rebecca Ghisolfi, Aurora Borin, Maria Luisa Teti, Carolina Mangiarotti, Pietro Bassani e Alessandro Finotto.