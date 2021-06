È “mistero fitto” sull’autoambulanza della Croce Verde che è esplosa tra le fiamme

Alessandria (a.g.) – Un’autoambulanza della Croce Verde di traverso alla strada col cofano contro lo stipite di un garage che va a fuoco in Via La Malfa 24 (foto a lato). Abbiamo telefonato un po’ a tutti, caramba, polizia, croce verde, ma nessuno ci ha dato una risposta degna di nota. Tutti hanno insistito sul fatto che il mezzo era parcheggiato sotto l’appartamento al primo piano dove c’erano dei problemi. Strano parcheggio quello col muso puntato contro il muro che, fra l’altro, non consente il transito di una barella sul marciapiede. Abbiamo chiesto al Maligno – che ci azzecca sempre – e ci ha detto che alla guida c’era un tizio che nella concitazione ha sbandato ed è andato a sbattere contro lo stipite di un garage. L’urto è stato tale per cui si sono rotti alcuni fili dell’impianto elettrico e qualche tubo di alimentazione del carburante per cui si è innescata la fiamma iniziale che ha generato un primo incendio finito dove c’è il lettino e le attrezzature fra le quali le bombole di ossigeno che, per il calore, sono esplose. Nessun ferito solo danni materiali: ambulanza distrutta e danni al condominio.

Ma la notizia diramata dalla stampa locale è più o meno questa: “I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 15.30 di oggi, mercoledì 16 giugno 2021, al quartiere Cristo ad Alessandria per una ambulanza in fiamme in via La Malfa. I pompieri hanno spento le fiamme che hanno letteralmente distrutto il mezzo e investito anche parte della facciata di un palazzo davanti al quale il mezzo era parcheggiato. Non si conoscono le cause del rogo per il quale sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco. Sul posto anche la Polizia”.

Ancora più divertente la versione del foglio della Fca: “Un’autocombustione all’origine dell’incendio che ha coinvolto un’ambulanza della Croce Verde di Alessandria. Il mezzo, con a bordo un dipendente e un volontario, era in via La Malfa al numero 24 per un servizio di accompagnamento ad una signora che abita nello stabile. Mentre i due si trovavano all’interno della palazzina, il mezzo, rimasto spento, ha preso fuoco (?). Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno subito domato le fiamme. All’interno del mezzo erano presenti anche alcune bombole dell’ossigeno che non sono esplose (?). Le fiamme hanno distrutto il portone d’ingresso della palazzina e di alcuni garage e danneggiati le finestre degli appartamenti. Non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia”.

Ci sia consentita un’ultima osservazione: se vi sentite male non chiamate la Croce Verde di Alessandria perchè rischiate di finire arrosto prima di arrivare all’ospedale.

In tutta questa strana vicenda, una cosa è certa: l’autista dell’ambulanza, per come ha parcheggiato, dovrebbe ridare la patente.

Ammesso e non concesso che il mo’ mo’ mandrogno lo consenta.

Tutte le foto sono state prese da Google Chrome Immagini e da Google Earth Pro