Alessandria – Si è ufficialmente chiusa stamane la prevendita per la partita che vale la Serie B, tra Alessandria e Padova. Chi aveva acquistato i tagliandi per la semifinale con l’Albinoleffe ha deciso di esercitare la prelazione. A comunicarlo è stato la stessa società di via Bellini spiegando che non ci sono più biglietti a disposizione in nessun settore “e non vi è possibilità di mettere in vendita ulteriori tagliandi” a causa delle norme anti-Covid.