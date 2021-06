Il 26 giugno all’ex Gil di Alessandria la 16° edizione della “24 ore di basket”

Alessandria – Si terrà, da mezzogiorno di sabato 26 giugno fino a mezzogiorno di domenica 27, la 16° edizione della “24 ore di basket”, evento organizzato nell’area polisportiva “Lauretta Garavelli”, ex Gil, in corso Monferrato, e promosso dal Csva. Nelle magliette è stato impresso lo slogan dell’iniziativa, un gioco di parole col numero dell’edizione: “Se-dici 24 ore dici basket”.

La distribuzione del cibo sarà gestita dal Rovereto Central Park, che già in questi giorni offre il servizio ristorazione, sempre nel rispetto delle prescrizioni anti covid. Le magliette si possono prenotare scrivendo sulla pagina Facebook 24 ore di Basket Rovereto, sulla rispettiva pagina Instagram e sulla pagina Facebook del Rovereto Central Park, oltre che chiamando il 347 6451192.

Uno dei momenti più significativi di questa edizione sarà il ricordo di Marco Triches, il Vigile del Fuoco tragicamente scomparso a Quargnento e grande appassionato di basket. Sarà presente un gruppo di suoi amici che ha personalizzato una maglietta dedicata a lui che sarà consegnata a una delegazione dei Vigili del Fuoco.