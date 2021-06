Pallavolo femminile: l’Alessandria Volley chiude il campionato di Serie C con una sconfitta fuori casa contro Torino

Alessandria – Ultima gara di campionato per l’Alessandria Volley quella disputata domenica 13 giugno a Torino. Le ragazze guidate dal duo Volpara-Lotta sono state sconfitte per 3-1, in una gara tutto sommato equilibrata, dalla Pallavolo San Paolo.

Sin dalle prime battute si vede che entrambe le squadre possono giocarsela alla pari. Torinesi e Alessandrine si contendono ogni punto sino al 25-23 finale che consegna il primo punto alle mandrogne. Nel secondo set Demagistris e compagne faticano a imporre il loro gioco andando in apnea e venendo sconfitte con un netto 25-17. La scossa arriva al terzo set, giocato nuovamente punto a punto sino all’allungo finale della Pallavolo San Paolo per un finale che dice 25-23 e 2 set a 1. Il quarto parziale ha poi visto l’Alessandria Volley sugli scudi sin dall’inizio inanellando sei punti consecutivi. Poi il ritorno di fiamma e un pareggio per 14-14 che si è protratto sino al 26-24 finale per le torinesi vittoriose 3-1.

“Alla fine della stagione possiamo dire che il team della Serie C, con in testa le ragazze, hanno rispettato gli obiettivi di inizio stagione. Soprattutto perché eravamo di fronte a una squadra molto giovane con atlete nate per undici quattordicesimi negli anni 2000. La volontà era quella di far crescere un gruppo promettente e tutto home-made che possa guardare al futuro con la consapevolezza di potersi imporre” le parole del presidente dell’Alessandria Volley, Mauro Bernagozzi.