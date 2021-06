Accoltella il rivale in amore: ventottenne marocchino in carcere per tentato omicidio

Alessandria – Con l’accusa di tentato omicidio è stato arrestato, e si trova attualmente in carcere, il ventottenne marocchino Mlah Amine che il 3 giugno, nel complesso delle case popolari di via Volturno ad Alessandria, aveva sferrato due pugnalate a un connazionale di diciotto anni, ferendolo gravemente.

Secondo quanto scoperto dalla Polizia, la violenza del gesto sarebbe scaturita da pregressi dissapori tra i due. L’aggressore, in particolare, era entrato in contatto con la vittima nei giorni precedenti l’accoltellamento dopo aver fatto alcuni apprezzamenti nei confronti della giovane fidanzata del rivale. Apprezzamenti che avevano suscitato una reazione verbale piuttosto forte da parte della vittima. Alcuni giorni dopo quel fatto, Mlah Amine si era presentato nuovamente davanti al proprio antagonista e, dopo averlo preso sotto braccio con la scusa di parlare e chiarirsi, gli aveva invece sferrato due coltellate. La prima aveva raggiunto la vittima ad un fianco, interessando anche la milza, il secondo alla gola, sfiorando la giugulare. Dopo l’accoltellamento la vittima era riuscita a scappare rifugiandosi a casa dove il fratello, capendo sin da subito la gravità della situazione, lo aveva soccorso portandolo in auto all’ospedale di Alessandria dove la Polizia, già presente per un altro intervento, si era accorta della gravità della situazione.

Al termine di una serie di indagini, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’identità dell’accoltellatore che si trovava ad Alessandria ormai da un anno ma senza fissa dimora e senza un lavoro. Le testimonianze raccolte e una lunga operazione hanno portato gli agenti a rintracciare Mlah Amine e arrestarlo.

La ricostruzione dell’accaduto da parte della vittima ha permesso di confermare e ricostruire più dettagliatamente i momenti cruciali di quanto accaduto.

L’accoltellatore attualmente si trova in carcere dopo la convalida dell’arresto. L’accoltellato ha lasciato pochi giorni fa l’ospedale di Alessandria dopo un delicato intervento.