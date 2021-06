Affidato al Gruppo Habilita il centro vaccinale di Tortona

Tortona – Struttura affidata ad “un soggetto terzo con differenti modalità organizzative”. La comunicazione è arrivata ieri al centro vaccinale di Tortona e ha lasciato decisamente delusi i ventuno medici di famiglia che si sono avvicendati in questi mesi.

Il “soggetto terzo” in questione è il Gruppo Habilita (nella foto il presidente, dottor Roberto Rusconi), nell’ambito della convenzione già attiva che ha permesso l’apertura del centro vaccinale di Villa Igea ad Acqui Terme.

Tanta l’amarezza da parte dei medici di famiglia che a Tortona avevano iniziato una collaborazione importante e che adesso dovranno andare da altre parti. Novi Ligure, in primis, ma dal punto di vista umano e professionale la notizia è stata certamente una grossa tegola sulla testa.

Insomma, aveva prevalso lo spirito di servizio che guida l’operato di ogni medico di famiglia, il cui compito primario è quello di prendersi cura della gente. Comprensibile, dunque, la delusione per come è andata a finire.

Pare che la scelta dell’Asl sia ricaduta su Tortona perché è più indietro su alcune fasce di età rispetto ad altri centri della provincia.

Secondo quanto affermato dal primo cittadino tortonese, Federico Chiodi, in questo modo si risparmierebbero risorse pubbliche (la collaborazione coi medici di famiglia, comunque proficua, ha un costo di circa 6, 50 euro a vaccinazione per medico) usufruendo di una risorsa “già pagata” in quanto titolare di un contratto già in essere, con l’auspicio di migliorare anche le tempistiche delle vaccinazioni. Inoltre è stato reso nuovamente disponibile il personale infermieristico del Distretto per la sanità territoriale.

Dalla Asl hanno spiegato che lo scopo della collaborazione con il privato accreditato è raggiungere alcuni importanti obiettivi anche in vista della ripresa delle attività ordinarie all’ospedale di Tortona. La Regione infatti ha innalzato gli obiettivi giornalieri di vaccinazione per tutte le Asl al fine di completare la copertura vaccinale della popolazione nel più breve tempo possibile. In questo senso il centro vaccinale di Tortona sarà potenziato incrementando il volume delle vaccinazioni, e, grazie al nuovo personale, sarà possibile mantenere sempre operativi i centri vaccinali del Distretto Novi Ligure-Tortona. Non dovrebbe, inoltre, essere interrotta l’attività sulla sede vaccinale di Villa Igea ad Acqui Terme.