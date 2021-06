Calcio Serie D: il Casale cade fuori casa contro l’Arconatese, bene il Derthona davanti al proprio pubblico contro il Pont Donnaz

Alessandria – Una sconfitta e una vittoria per le compagini calcistiche della provincia di Alessandria impegnate nel campionato di Serie D, Girone A, penultima giornata.

Male il Casale Fbc che, in casa dell’Arconatese, si è arreso 3-2. I Nerostellati, ormai, non devono chiedere più niente al campionato e hanno già da diverse settimane raggiunto la matematica salvezza mentre l’Arconatese, con questa vittoria, si è portata fuori definitivamente dalla “zona calda” della classifica, ossia la zona playout. A segno per i lombardi l’ex Casale Manuel Pavesi, poi Pastore e Santonocito mentre per i monferrini reti di Cocola e, su calcio di rigore, Colombi. Sabato, al “Palli”, ultimo atto della stagione con la sfida al Legnano.

Vittoria interna per l’Hsl Derthona, squadra anch’essa ormai salva in campionato, che al “Coppi” ha battuto i valdostani del Pont Donnaz 2-1. Per i Leoncelli allenati da mister Zichella a segno Zerbo e Gualtieri, la rete che ha accorciato le distanze per gli ospiti ad opera di Jeantet. L’Hsl sfiderà, domenica, fuori casa, il Città di Varese.