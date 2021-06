Ciclismo: il 4 luglio la tappa in provincia di Alessandria del Giro d’Italia Donne 2021

Casale Monferrato – Partirà da Casale Monferrato la terza tappa del Giro d’Italia Donne 2021 che domenica 4 luglio attraverserà 135 chilometri di strade provinciali fino a Ovada, passando anche per Alessandria e Acqui Terme.

A Casale Monferrato la base operativa della terza tappa sarà Piazza Castello dove domenica 4 luglio si raduneranno tutte le atlete che, alle 12:05 sfileranno poi per la città monferrina fino in Corso Manacorda, chilometro zero della tappa fino a Ovada.

Nei prossimi giorni, ha fatto sapere tramite una nota il Comune di Casale Monferrato, saranno rese note tutte le indicazioni viarie e le modifiche alla circolazione durante la preparazione e lo svolgimento della partenza della tappa casalese.