Grigi: contro il Padova probabile Eusepi dall’inizio, nelle file dei veneti rientrano gli squalificati Saber, Ronaldo e Chiricò

Alessandria – È in programma oggi, alle 18, al “Moccagatta” la sfida che deciderà chi andrà in serie B tra Alessandria e Padova. Novanta minuti, ovviamente se saranno sufficienti altrimenti si andrà ai supplementari e ai calci di rigore, separano da un traguardo che, nel capoluogo piemontese, è atteso da quasi mezzo secolo.

Una sfida che arriva quattro anni dopo la finale col Parma che l’Alessandria aveva giocato a Firenze.

Adesso la squadra è tutta diversa ma il traguardo è vicinissimo lo stesso.

Longo, ieri in conferenza stampa, ha anticipato che qualcosa potrebbe variare sul fronte della formazione. Probabile il ritorno di Mustacchio a destra, in mezzo la coppia Casarini – Bruccini parte favorita, ma anche Giorno, in condizione come è ora, ha molte chance. In attacco può essere il turno di Eusepi dall’inizio.

Da parte sua il Padova ritroverà i centrocampisti Saber e Ronaldo e l’attaccante Chiricò, squalificati nella gara di andata mentre dalla panchina dovrebbero partire Vasic e Gasbarro.

Probabile, per il mister del Padova Mandorlini, l’albero di Natale con unica punta uno fra Nicastro e Biasci.

Dirigerà l’incontro di oggi il signor Marcenaro della sezione di Genova.