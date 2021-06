Dalla Città di Alessandria: la Serie B dopo 46 anni è un traguardo importante per l’Alessandria Calcio e per la città

“La straordinaria vittoria di ieri dei Grigi ci ha riportato in Serie B dopo 46 anni – dichiara l’Assessore allo Sport Piervittorio Ciccaglioni – è una grande gioia poiché questo risultato è importante sia sotto l’aspetto sportivo che sotto quello economico e d’immagine della città. In queste ore però vorrei ricordare i tantissimi tifosi che hanno continuato a sostenere la squadra, a frequentare lo Stadio Moccagatta, a seguire il team nelle trasferte. Sono persone che hanno mantenuto nel tempo la convinzione che l’impegno dei Grigi avrebbe prima o poi portato a quel salto di qualità tanto agognato. E infatti – conclude Ciccaglioni – così è accaduto. Come Amministrazione, ed in particolare come Assessorato allo Sport, il nostro impegno è quello di continuare a sostenere l’Alessandria nelle sue prossime sfide e in generale a sostenere tutto lo sport che unisce le persone nello spirito di sentirsi una comunità coesa”.