Draghi ha firmato il decreto: Green Pass italiano attivo dal 1° luglio

Roma – Il Green Pass (dirlo in italiano “Passi Verde” no?) consentirà di partecipare ad eventi pubblici, fiere, concerti, gare, feste in occasioni di cerimonie religiose o civili, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, per spostarsi in entrata o in uscita, da territori classificati zona rossa o zona arancione. Con la sua firma il premier Mario Draghi ha ufficializzato la certificazione verde Covid19 in Italia che sarà attiva a partire dal 1° luglio 2021. Il documento attesterà l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid19, o l’esito negativo di un tampone nelle 48 ore precedenti al rilascio. Sempre dal 1° luglio la Certificazione verde Covid-19 confluirà anche nel Green Pass europeo e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen, grazie anche a un codice QR che ne verificherà l’autenticità e la validità.

Ogni Green Pass, sia a livello nazionale che europeo, ha infatti una durata specifica:

9 mesi dalla vaccinazione completa 6 mesi dalla guarigione dal Covid-19 48 ore dall’ultimo tampone effettuato

Già operativo il sito “Certificazione verde Covid-19”

Nel corso delle ultime ore è già stato attivato ufficialmente il sito web dcg.gov.it, la piattaforma nazionale online nella quale è spiegato nel dettaglio che cos’é il Green Pass italiano, come funziona e come è possibile ottenerlo.

Le vaccinazioni fatte finora saranno rese disponibili entro il 28 giugno 2021, mentre la piattaforma informatica nazionale, dedicata al rilascio delle Certificazioni, sarà progressivamente allineata con le nuove vaccinazioni.

Per tutte le informazioni del caso, tuttavia, sarà possibile contattare il numero verde dell’app Immuni 800 91 24 91, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Il Green Pass può essere richiesto: