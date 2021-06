Grigi in festa: oggi il pullman scoperto coi giocatori in giro per il centro città

Alessandria – Dopo la festa di ieri sera per la conquista della Serie B dopo 46 anni, oggi l’Alessandria Calcio ha replicato. Squadra, staff e dirigenza hanno sfilato per il centro su un pullman scoperto partito dal “Moccagatta” tra le 18:15 e le 18:30. Questo il percorso: largo Catania, Lungotanaro, Ponte Meier, via Giordano Bruno, Ponte Tiziano, via Tiziano, corso Crimea, piazza Garibaldi, corso Cento Cannoni, corso Lamarmora, via Dante, piazza della Libertà, via Mazzini e ancora al “Mocca”.

Il pullman ha proceduto a bassa velocità per consentire ai tifosi di applaudire la squadra senza assembramenti e senza carovane. Intanto in sede è già clima serie B, con una delegazione, dalla seconda lega nazionale, impegnata nei primi incontri con la dirigenza.

Foto Re