Ordinato dal Tribunale di Asti il dissequestro dei diciassette velivoli finiti nel mirino delle Fiamme Gialle per irregolarità

Asti – Erano finiti nel mirino, il 26 maggio scorso, della Guardia di Finanza di Asti nell’ambito dell’operazione “Icaro” per varie irregolarità. Sono i diciassette ultraleggeri, aerei ed elicotteri, che sono stati dissequestrati su decisione del tribunale del Riesame di Asti. A darne notizia è la ditta di manutenzione dei velivoli Cirrus dell’aviosuperficie di Ozzano, Bologna, in una nota stampa.

I proprietari degli ultraleggeri ed elicotteri sequestrati hanno mostrato i documenti, con i quali, si legge nella nota stampa, “era evidente che i velivoli fossero stati sia regolarmente sdoganati che regolarmente denunciati nelle dichiarazioni dei redditi dove viene pagata anche la tassa del lusso.

A detta dei proprietari dei mezzi, il mantenimento delle targhe straniere sarebbe stata una prassi regolare e consentita dalla normativa europea per gli aeroplani, al contrario di auto e moto. Una prassi che non ha nessuna ragione fiscale ma solo ragioni operative.

Le indagini erano iniziate circa due anni fa da alcune aviosuperfici del Monferrato, in cui si trovavano aerei ed elicotteri con sigle di immatricolazioni che rimandavano agli Stati Uniti. Dettagli che avevano insospettito i finanzieri, che avevano fatto poi scattare il blitz nazionale e posto sotto sequestro preventivo i diciassette velivoli, per un controvalore complessivo pari a 10 milioni di euro, per il reato di contrabbando doganale. L’operazione, coordinata dal sostituto procuratore Laura Deodato, era stata condotta nelle province di Asti, Alessandria, Genova, Milano, Cremona, Varese, Bolzano, Venezia, Padova, Bologna, Ravenna, Pisa, Perugia, Terni, Viterbo, Roma, Caltanissetta e Ragusa.