Se un’ambulanza va a fuoco non è normale

di Andrea Guenna – Se un’ambulanza va a fuoco c’è un problema e bisogna capire perché è successo onde evitare che si ripeta.

Concetto semplice rivolto all’attenzione di chi ha la responsabilità dei mezzi di soccorso – in questo caso la Croce Verde di Alessandria – proprietaria del mezzo saltato per aria due giorni fa per un incendio. Per fortuna non ci sono state vittime, e per questo dobbiamo ringraziare il destino se dentro non c’era nessuno. Qualcuno ha ravvisato l’intervento trascendente e benevolo dei tre pompieri-eroi di Quargnento ai quali, nel novembre scorso, l’autoambulanza è stata dedicata insieme a tutti pompieri alessandrini caduti in servizio (nella foto sopra), ma ciò non toglie che i disastri non si evitano accendendo un cero alla Madonna o ringraziando per lo scampato pericolo, ma facendo innanzi tutto manutenzione.

Come sempre la verità è una cosa semplice e per garantire la sicurezza bisogna lavorare.

E anche questo è un concetto semplice.

Lo abbiamo capito ancora meglio dopo incidenti devastanti come il crollo del Ponte Morandi del 2018, l’incidente aereo del 9 gennaio 2021 quando un Boeing 737 è precipitato dopo il decollo nel Mar di Giava per cui non si è salvato nessuno, la recente tragedia della funivia del Mottarone.

Ma per rimediare occorre capire cos’è successo, come nel caso d’un mezzo di soccorso come un’autoambulanza che esplode, mentre dovrebbe presentare assolute caratteristiche di massima affidabilità, proprio perché è posta al servizio di chi sta male e deve essere trasportato in assoluta sicurezza.

Da qualche parte leggiamo che il devastante incendio è stato generato da un guasto.

Quale? Di che tipo?

Perché la Procura della Repubblica non apre un fascicolo per stabilire se esistano responsabilità a questo proposito?

In una società liberale l’interesse individuale coincide con l’interesse collettivo, per cui – per esempio – l’interesse del malato è lo stesso della società in cui vive quel malato, anche perché chiunque si può ammalare e avere bisogno di essere ricoverato all’ospedale.

Semplice.

Qui si tratta di proteggere il bene della vita e ciò non può avere solo carattere individuale, ma anche collettivo, soprattutto quando vi sia la necessità di tutela individuale che coincide con quella di tutti. Proprio perché la salute è di tutti e non di qualcuno, e per tutelarla serve un efficiente servizio pubblico fornito da chi organizza un’offerta pubblica di prestazioni in massima sicurezza – nel nostro caso la Croce Verde – data agli utenti per il soddisfacimento di bisogni della collettività.

Semplice.

Se poi qualcuno mi dimostra che quell’ambulanza è finita contro un muro e ha preso fuoco, beh allora forse bisognerebbe rimuovere dall’incarico quell’autista e sostituirlo con chi non centra i muri.

Semplice.

Tutto il resto è solo aria fritta.