Usava i soldi dei clienti per le scommesse sportive: nei guai bancario vercellese

Vercelli – Si guadagnava la fiducia nei clienti e poi usava i loro soldi per delle scommesse sportive. I fatti sono iniziati nel 2014 e a finire nei guai è stato un dipendente di banca vercellese, Stefano Tavano, rinviato a giudizio a Biella insieme ad altre due persone, Massimo Rizzoglio, trasferitosi a Malta che si presentava come promotore finanziario, e il biellese Benedetto Cestone, ex ispettore di polizia. L’accusa è di truffa. Il processo è stato fissato il 27 ottobre al Tribunale di Biella.

Sono oltre una decina le persone, molte residenti nel Vercellese, che si sono costituite parti civili dopo aver perso il loro denaro. Cifre che partono da alcune decine di migliaia di euro fino ad arrivare quasi 300.000 euro.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli investitori erano convinti di avere a che fare con prodotti finanziari con un profilo di basso rischio con garanzia di rendimento e profitti che sarebbero arrivati grazie a giurisdizioni a fiscalità agevolata. Invece i soldi erano investiti in scommesse sportive: tutto era in mano alla sorte, con altissimo rischio di perdita.

Tavano lavorava alla sede centrale della Biver di Biella, poi era diventato direttore della filiale 1 di Vercelli. La banca è totalmente estranea ai fatti. Ma il ruolo di Tavano per gli inquirenti gli ha permesso di godere di credibilità agli occhi degli investitori, così come il prodotto che proponeva. Quando però era lampante che ci fossero delle perdite, alcuni degli imputati avrebbero tranquillizzato chi aveva investito dando loro del denaro, facendolo passare come interessi dell’operazione. Invece erano soldi prelevati dal capitale fornito da altri clienti. Poi quando qualcuno ha cominciato a sospettare qualcosa Tavano ha provato a restituire parzialmente il denaro: ma quattro assegni, con una forbice che andava da 8.000 a 35.000 euro, sono risultati scoperti. Tra le vittime c’è gente che ha consegnato quasi 300.000 euro. Secondo le accuse l’ingiusto profitto che alcuni degli imputati si sarebbero garantiti supera il milione. Tutti i fondi messi insieme sarebbero poi stati investiti in scommesse sportive costituendo società all’estero e aprendo un conto corrente in Svizzera.