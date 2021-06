Meglio il treno della bici: oggi sit-in per chiedere di riattivare la ferrovia Asti – Alba

Asti – Non piace molto ai residenti della zona fra Alba ed Asti l’idea di qualche stravagante politico di riattivare il collegamento fra i due Comuni non usando il treno com’era in origine ma realizzando una pista ciclabile. La delirante ipotesi è stata bocciata sonoramente un po’ da tutti al punto che oggi pomeriggio alle 5 il neonato comitato per la riattivazione della ferrovia Alba-Asti organizza un sit-in davanti alla stazione ferroviaria per chiedere di far tornare i treni sulla linea che collega le due città. Si tratta di una linea su cui i treni non circolano dal 2012, peraltro il tratto Alba-Castagnole delle Lanze era già interrotto dal maggio 2010 per problemi alla galleria Ghersi di Alba. A chi ha paura di inquinare nel caso non si usasse la ormai superata elettrificazione esistente ricordiamo sommessamente che esistono efficientissime locomotive alimentate a metano e/o biometano (nella foto) che sono super sicure, vanno benissimo e non inquinano. Inoltre presentano anche ridotti costi di gestione.