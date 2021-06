Scattano i controlli contro gli eccessi della Movida al sabato sera

Asti – Stretta sui controlli e maggiore vigilanza per contenere gli eccessi della Movida. Nelle sere passate, infatti, alcuni gruppi di giovanissimi hanno tenuto comportamenti incivili, litigando tra loro, rompendo bottiglie, rovesciando cassonetti, sono scattate molte segnalazioni da parte dei residenti e sono partiti i controlli da parte delle Forze dell’ordine. Vittime dei teppistelli anche bar e ristoranti con relativi dehors, per cui c’è chi ha avviato raccolta firme e petizioni lamentando il disagio. Il prefetto Terribile, su richiesta del sindaco, ha convocato una riunione. Presenti all’incontro, anche il vicario del questore Vittoria Rissone, il Comandante provinciale dei carabinieri Pierantonio Breda, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Fabio Canziani, il Comandante della polizia municipale Riccardo Saracco, l’assessore alla Sicurezza Marco Bona. “Nell’incontro – riferiscono dalla prefettura – si è concordata una linea operativa” per cui saranno rimodulati i servizi di controllo del territorio, sotto il coordinamento della questura, in particolare nei luoghi ritenuti maggiormente sensibili, nei giorni di maggior afflusso e prevedendo una fascia oraria più ampia.