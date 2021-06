Calcio Serie D: l’Hsl Dertona espugna il campo del Città di Varese nell’ultima gara di campionato

Varese (Città di Varese 1 – Hsl Derthona 2) – Chiusura di campionato con vittoria per l’Hsl Derthona che, sul campo del Città di Varese, si è imposto 2-1. Per i Leoncelli reti di Jacopo Lipani, 18’ del primo tempo, e Zerbo, su rigore, al 41’ del secondo tempo. Per i lombardi a segno Balla al 16’ del primo tempo.

La prima frazione è subito abbastanza vivace, con il Città di Varese che trova il vantaggio al 16′: rimessa laterale battuta da Polo, palla messa in mezzo da Capelli e guizzo vincente di Balla che trova così il suo secondo gol su azione in campionato. La reazione del Derthona non si fa però attendere: punizione di Zerbo e gran parata di Siaulys. Sul successivo angolo arriva il pareggio che porta la firma di Lipani, bravo a risolvere un mischia. Prima del duplice fischio ci prova Capelli, la cui conclusione finisce fuori di un niente.

Nella ripresa, al 15′, grande intervento ancora di Siaulys che salva sul colpo di testa ravvicinato di Varela. Al 35′ gran palla di Ebagua per Minaj, che dalla sinistra mette in mezzo per Aiolfi, la cui conclusione dal limite dell’area piccola non inquadra lo specchio della porta. Nel finale l’arbitro assegna un rigore al Derthona per un fallo in area di Polo, anche espulso: dal dischetto va Zerbo che non sbaglia.

In classifica il Derthona ha chiuso a 47 punti, al centro della graduatoria.

Città di Varese: O. Siaulys, T. Polo, G. Quitadamo, G. Parpinel, S. Sow (20′ st), A. Capelli, F. Nicastri (32′ st), P. Snidarcig (8′ st), F. Mapelli, G. Aprile (8′ st), B. Balla (23′ pt). A disposizione: A. Fall, M. Esposito, D. Disabato (8′ st), T. Aiolfi (32′ st), L. Ritondale, S. Baek (8′ st), S. Dellavedova, O. Ebagua (20′ st), E. Minaj (23′ pt). All: Rossi Ezio

Hsl Derthona: A. Rosti, M. Gualtieri, N. Tordini, K. Gjura, S. Emiliano, J. Lipani, G. Zerbo (44′ st), A. Mutti (27′ st), I. Varela (37′ st), L. Kanteh (37′ st), Z. Manasiev. A disposizione: S. Parodi, I. Akouah (44′ st), G. Paini (37′ st), E. Nsingi, D. Magnè (27′ st), S. Casagrande, A. Cardore, M. Andriolo, M. Spoto (37′ st). All: Zichella Giovanni

Arbitro: Dini di Città di Castello

Gol: 16′ pt B. Balla (C), 18′ pt J. Lipani (H), 41′ st Rig. G. Zerbo (H)

Ammoniti: D. Disabato (C), T. Aiolfi (C), I. Akouah (H)

Espulsi: T. Polo (C)

Corner: 4-5

Recuperi: 1+4

Note: giornata nuvolosa ma calda, terreno in buone condizioni, circa cinquecento spettatori allo stadio.