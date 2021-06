Siamo a giugno ma la presa per i fondelli continua e domani ennesimo tavolo con le cordate che vorrebbero acquistare la Cerutti

Vercelli – Domani sarà la solita giornata durante la quale si faranno solo parole, parole, parole, soltanto parole. Impegnati in un tour de force che si consumerà su molti tavoli di trattativa, le organizzazioni sindacali e i curatori fallimentari di Officine Meccaniche Giovanni Cerutti Spa e Cerutti Packaging Spa dovrebbero dar vita (ma il condizionale è d’obbligo data la situazione) al secondo incontro con Bobst (il primo non si è svolto) cui si è aggiunto anche quello con Rinascita che ha presentato un’offerta stragiudiziale a firma di:

Marco Drago, Diana Bracco, Ernesto Pellegrini, Franco Goglio.

Fare delle previsioni è per lo meno da incoscienti, e da criminali proprio perché non si vogliono prendere per i fondelli i lavoratori che finora sono stati oggetto solo di promesse non mantenute. Il timore è che non vi siano garanzie per i posti di lavoro e che gli acquirenti siano intenzionati a comprare pezzi d’azienda in uno spezzatino dopo il quale non ci sarebbe più “trippa per i gatti”. Se tutto va bene saranno riassunti – a quali condizioni non osiamo indagare – non oltre un terzo dei lavoratori ex Cerutti. Intanto i lavoratori aspettano ancora una risposta I lavoratori restano in attesa di notizie certe sulla “cassa covid” per i mesi di maggio e giugno perché, a differenza dei sindacalisti che lo stipendio lo prendono lo stesso (pagato con le buste paga dei lavoratori) loro non hanno più soldi pur avendo mogli e figli.

