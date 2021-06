Chiude con un dignitoso pareggio il Casale di Mister Buglio

Casale Monferrato (Casale Fbc 2 – Legnano 2) – È terminata con un pareggio l’ultima sfida del Casale Fbc nel campionato di Serie D, Girone A. Al “Palli” i Nerostellati hanno impattato 2-2 contro il Legnano al termine di una gara nel complesso vivace e abbastanza combattuta. Passato in vantaggio con Cocola al 10’ del primo tempo, il Casale è stato poi raggiunto al 41’ del primo tempo dalla rete di Gasparri. Nella ripresa i lombardi hanno messo la freccia grazie alla rete di Bingo ma in pieno recupero i monferrini hanno agguantato il pari con la rete di Lewandowski. Da sottolineare due espulsioni, una per parte, Poesio per il Casale e Luoni per il Legnano.

I piemontesi hanno così chiuso la stagione a quota 48 punti, al centro della graduatoria.

Casale Fbc: G. Drago, A. Mullici, E. Fabbri, A. Raso (25′ st), S. Guida, S. Bettoni, F. Romeo (36′ st), C. Poesio, R. Franchini (25′ st), M. Lewandowski, N. Cocola (36′ st). A disposizione: V. Tarlev, F. Todisco (25′ st), F. Fontana, Y. Nouri, N. Nnadi Tochukwn (36′ st), G. Vicini, L. Esposito, L. Lanza (36′ st), M. Colombi (25′ st). All: Buglio Francesco

Legnano: G. Russo, A. Barbui (? 15′ st), S. Diana (34′ st), M. Di Lernia, R. Nava, F. Luoni, R. Beretta, M. Bingo (24′ st), F. Braidich, L. Ronzoni (15′ st), M. Gasparri (30′ st). A disposizione: C. Colnaghi, E. Brusa (30′ st), D. De Stefano (15′ st), F. Ortolani (24′ st), V. Todaj, S. Pellini (34′ st), M. Tunesi (15′ st), E. Febbrasio, R. Cocuzza. All: Sgrò Marco

Arbitro: Campagni di Firenze

Gol: 10′ pt N. Cocola (C), 41′ pt M. Gasparri (L), 15′ st M. Bingo (L), 50′ st M. Lewandowski (C)

Ammoniti: R. Franchini (C), R. Nava (L), F. Luoni (L)

Espulsi: C. Poesio (C), F. Luoni (L)

Corner: 4-3

Recuperi: 1+5

Note: giornata calda, terreno in buone condizioni, circa un centinaio di persone presenti.