Pallacanestro Serie A2 finale playoff: Bertram Derthona cede in volata a Reale Mutua Torino in Gara 1

Torino (Reale Mutua Torino – Bertram Derthona 64-60) – Si è conclusa con una sconfitta in volata per Bertram Derthona Gara 1 della finale playoff del campionato di Serie A2 di pallacanestro.

I Leoni hanno inseguito Reale Mutua Torino per quasi tutta la gara, riducendo più volte le distanze a un solo possesso, tirando per il pareggio due volte ma si sono dovuti arrendere alla sirena.

Lunedì sarà già tempo di Gara 2, nuovamente al Pala Gianni Asti.

Primo quarto a basso punteggio: i Leoni inseguono 11-8 contro Torino, in un avvio fatto di tensione e tanti errori e palle perse. Nella seconda frazione il Derthona rimane a contatto, trovando soluzioni offensive corali: il primo tempo si chiude con i padroni di casa avanti 29-21. Al rientro dagli spogliatoi la Bertram alza il livello del proprio gioco, accorciando il gap fino a un possesso prima di chiudere il terzo quarto sotto 46-40. L’ultima frazione è una vera e propria battaglia tra due squadre che mettono in campo intensità e voglia di vincere: il Derthona torna più volte a un possesso di ritardo dando così vita a un finale in volata. Tavernelli in penetrazione segna il -1 (59-58) entrando nell’ultimo minuto, il punteggio si muove poi con i canestri dalla lunetta. Sanders sbaglia per due volte il tiro del pareggio e la freddezza di Cappelletti in lunetta regala il successo a Torino in gara 1. Il finale è 64-60.

Reale Mutua Torino-Bertram Derthona 64-60 (11-8, 29-21, 46-40)

Torino: Clark 17, Alibegovic 7, Pagani, Penna ne, Cappelletti 13, Campani 7, Pinkins 11, Toscano, Origlia ne, Ferro ne, Diop 9, Bushati. All. Cavina

Derthona: Cannon 2, Gazzotti, Ambrosin 3, Tavernelli 14, D’Ercole 5, Fabi 10, Mascolo 9, Severini 7, Sanders 10, Morgillo ne. All. Ramondino