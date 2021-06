Da Avis Alessandria: giornata mondiale del Donatore di sangue

Sabato 19 giugno si è tenuto, presso la sede di AVIS Comunale Alessandria, un evento per continuare a festeggiare la “Giornata mondiale del Donatore di sangue” (in programma il 14 giugno di ogni anno). A rendere l’evento particolarmente “gustoso” è stata la presenza del vincitore del programma “Cake Star” Matteo della Pasticceria “Elvezia” di Novi Ligure, il quale si è offerto di curare il buffet per i Donatori e per tutti coloro che sono venuti a trovarci. L’evento di sabato ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Aido, Admo, Castellazzo Soccorso, Csvaa e Lilt, Associazioni con le quali l’Avis Comunale di Alessandria intende avviare uno stretto legame di collaborazione e sinergia, nell’ottica di una maggiore crescita del mondo associativo sempre a supporto della nostra collettività cittadina.