da Regione Piemonte: Carlo Riva Vercellotti aderisce a Fratelli d’Italia

Continua l’inarrestabile ascesa di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia: da quelli dei sondaggi a quelli degli ingressi. L’ultimo è quello del consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti. Fratelli d’Italia da oggi aumenta il numero dei propri consiglieri tra i banchi di Palazzo Lascaris passando da 4 a 5. È di oggi pomeriggio lunedi 21 giugno l’ufficializzazione in conferenza stampa da parte dei vertici del partito.

Assessore nel 1997 e sindaco dal 2006 al 2011 di Gattinara, Carlo Riva Vercellotti diventa nello stesso anno presidente della Provincia di Vercelli, incarico che lascia al momento della nomina a consigliere regionale del 2019 quando entra anche in consiglio comunale a Vercelli: “Coerentemente al mio percorso politico resto saldamente nel centro destra. Lascio Forza Italia che ha intrapreso un percorso che rispetto, ma non condivido, e che ringrazio. Ringrazio, perché lì ho passato 27 anni della mia vita e penso di aver dato molto in termini sia di fiducia che di valore aggiunto, soprattutto nei momenti più difficili quando serviva compensare la riduzione dei consensi con nomi e volti radicati e riconosciuti sul territorio. Oggi inizio un’avventura davvero motivante in Fratelli d’Italia, dove sono felice di ritrovare tante persone che stimo e di farlo all’interno di un progetto politico che vede un leader, Giorgia Meloni, che ho sempre apprezzato per coerenza, serietà e coraggio e a cui mi legano idee che sono, da sempre, in linea con le mie quando si tratta di difendere gli interessi nazionali, la nostra identità, o quando si tratta di valorizzare la famiglia, di mettere al centro la persona o valorizzare il principio di sussidiarietà. Un ringraziamento sincero a Fratelli d’Italia a cui non farò mancare studio, impegno e passione”. Ad ufficializzare il passaggio il parlamentare biellese Andrea Delmastro insieme al segretario regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Comba: “Siamo lieti di annunciare l’ingresso in Fratelli d’Italia di Carlo Riva Vercellotti. Fratelli d’Italia continua a crescere e diventa sempre più elemento attrattivo – ha commentato il coordinatore regionale Comba – di eletti capaci e in gamba, che si spendono per il proprio territorio il cui lavoro viene apprezzato e riconosciuto dai cittadini”. Protagonista dell’operazione che ha portato Riva Vercellotti tra le file di FdI è l’onorevole Delmastro che ha così commentato: “Fratelli d’Italia si conferma cuore, motore e cervello del centrodestra italiano. Non solo la coerenza, quale tratto distintivo di Giorgia Meloni, sta accompagnando la nostra crescita, ma anche e soprattutto la serietà delle proposte rispetto ad un governo tribalizzato al suo interno e incapace di assumere i provvedimenti chirurgici, netti e chiari necessari per risollevare la Nazione. L’ingresso di Carlo Riva Vercellotti conferma la bontà delle scelte di Fratelli d’Italia: il centrodestra cresce nel solco della coerenza, della serietà e della alternatività alle due sinistre del Pd e del M5Stelle. A Torino rafforzeremo, con Carlo, il sostegno all’intera coalizione di centrodestra che, per noi, rimane l’unico modello di Governo anche a livello nazionale”. Chiosa il Segretario Provinciale di Vercelli Emanuele Pozzolo: “Conosco e apprezzo da sempre le qualità di serietà e capacità di Carlo. Da domani Fratelli d’Italia Vercelli avrà un rappresentante in Consiglio Regionale e credo che il territorio intero ne beneficerà: alla attività di Carlo Riva Vervcellotti si sommerà la spinta propulsiva di Fratelli d’Italia. Lavorare con Carlo Riva Vercellotti sarà un ulteriore stimolo per la crescita di Fratelli d’Italia a Vercelli”. Presenti all’incontro con la stampa svoltosi nel quartier generale di Via Nizza a Torino anche il capogruppo Paolo Bongiovanni gli assessori regionali Elena Chiorino e Maurizio Marrone e il segretario provinciale Emanuele Pozzolo.