Le Castellet (La Presse) – Max Verstappen ha vinto il Gp di Francia di Formula 1 compiendo il sorpasso decisivo su Lewis Hamilton al penultimo giro. Il pilota della Red Bull rinforza così la leadership in classifica iridata salendo a 131 punti, contro i 119 del rivale della Mercedes. Completa il podio Sergio Perez, terzo. Fuori dalla top ten entrambe le Ferrari, in difficoltà per tutto il Gran Premio: Carlos Sainz si è piazzato undicesimo, Charles Leclerc sedicesimo.

Quarta piazza per Valtteri Bottas, che precede le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Completano la top ten Pierre Gasly (AlphaTauri), settimo, e Fernando Alonso (Alpine), ottavo. A punti anche le due Aston Martin di Sebastian Vettel e Lance Stroll. Il prossimo appuntamento del mondiale è in programma tra una sola settimana, per la prima delle due gare in Austria.