Alessandria – Altra indiscrezione di mercato per quanto concerne l’Alessandria Calcio. Il club piemontese, neopromosso in Serie B, sarebbe, infatti, sulle tracce del difensore trentaduenne Lorenzo Ariaudo già allenato da mister Moreno Longo durante la sua esperienza al Frosinone. Il giocatore si svincolerà il 30 giugno proprio dai ciociari e rappresenterebbe un’ottima operazione a parametro zero per i piemontesi.