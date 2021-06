Multa di diecimila euro all’Alessandria dopo la gara col Padova

Alessandria – La festa finale dell’Alessandria Calcio per la promozione in Serie B conquistata contro il Padova costerà 10.000 euro.

Il giudice sportivo della Lega di C ha infatti sanzionato la società piemontese perché, si legge nel documento ufficiale, “dopo il termine della gara, alcune centinaia di sostenitori entravano sul terreno di gioco molti dei quali grazie alla inopinata apertura dei cancelli d’ingresso dalle gradinate. Un nutrito gruppo di sostenitori assumeva un atteggiamento offensivo ed aggressivo nei confronti di tesserati della squadra avversaria e si avvicinava al settore dello stadio riservato ai sostenitori ospiti rivolgendo ai medesimi espressioni offensive e provocatorie e di discriminazione territoriale, che non hanno provocato ulteriori incidenti per il pronto intervento di addetti alla sicurezza e forze dell’ordine”.