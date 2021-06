Alessandria – Nel tardo pomeriggio di oggi i sanitari del 118 sono intervenuti in corso Carlo Marx, angolo via Bonardi, per soccorrere un uomo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, che presentava molti traumi multipli. È attualmente ricoverato in codice rosso all’ospedale di Alessandria. Sono in corso le indagini per stabilire le cause del ferimento. Non è da escludere l’investimento da parte di un veicolo in transito.