Ventisettenne in manette a Tortona per spaccio di marijuana e hashish

Tortona – Nell’ambito di specifici controlli di luoghi frequentati da giovani dove è stata segnalata attività di spaccio di stupefacenti, i Carabinieri di Tortona hanno arrestato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, un ventisettenne, sorpreso inizialmente in un bar della città con 0,3 grammi di hashish.

In seguito a quel ritrovamento i militari hanno poi esteso la perquisizione nell’abitazione del ragazzo e hanno in questo modo recuperato altre 37 dosi di marijuana, pari a 102 grammi complessivi, 19 grammi circa di hashish, una dose di ketamina e quattro piante di cannabis indica ancora prive di infiorescenze, insieme a un bilancino di precisione, quattro sacchetti in cellophane per il confezionamento, una lama di coltello sporca di stupefacente e una serra completa e attrezzata per la coltivazione.

Il giovane si trova ora agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.