Ex Ilva: i sindacati dicono di no alla cassa bis

Genova – Fim, Fiom e Uilm rigettano la richiesta di prorogare l’ammortizzatore sociale all’ex Ilva di Genova e di Novi “perché il mercato siderurgico italiano e mondiale è tutto tranne che in crisi, sta vivendo un periodo di crescita impetuosa”. Stamane i lavoratori di Arcelor mittal (Ex Ilva) hanno dato vita a un’assemblea davanti ai cancelli per decidere quali debbano essere le forme di mobilitazione da intraprendere, mentre è iniziato il blocco delle strade di Ponente con un corteo. Stefano Bonazzi, segretario di Fiom Genova ha detto che il governo ha il 50% del potere decisionale in Acciaierie d’Italia, per cui non può continuare a non prendere posizione. “Se non lo farà il governo, lo faremo noi, perché i lavoratori sono stanchi di pagare per scelte operate altrove”.

“Dopo che lo Stato è entrato in società con Invitalia – spiega Christian Venzano, segretario Fim Liguria – e, dopo le continue dichiarazioni rispetto all’importanza della siderurgia per il Paese, chiediamo che il governo non stia a guardare e intervenga”. Infatti la legge dice che la Cig ordinaria si può chiedere per crisi di mercato o per evento imprevedibile indipendente dalla volontà dell’azienda. Nessuno di questi due requisiti è in atto.