Gpl Killer: ancora morti carbonizzati in autostrada

Bologna (Ansa) – Il Gpl Killer (gas petrolio liquefatto) è responsabile dell’ennesima tragedia che è costata la vita a due persone morte carbonizzate. L’autostrada A1 è stata chiusa tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente che ha coinvolto un’auto e due camion, uno dei quali ha preso fuoco, al km 67 in direzione Milano.

Le due vittime dell’incidente, nel territorio comunale di Cadeo (Piacenza), sono gli autisti di un tir e di un’autocisterna, coinvolti in un violento tamponamento a catena con un’auto. A bordo della vettura c’erano due donne tedesche che sono riuscite a scendere in tempo dopo lo schianto e a scappare mettendosi in salvo prima che i mezzi prendessero fuoco.

I due camionisti sono morti prima dell’arrivo sul posto dei vigili del fuoco e del 118.

Un’area di sicurezza è stata creata dai vigili del fuoco per spegnere l’incendio divampato dalla cisterna coinvolta nell’incidente al km 66 dell’A1 che trasportava Gpl. Nello scontro sono morte due persone, due camionisti.