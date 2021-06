Pallacanestro Serie A2 finale playoff: Bertram Derthona vince a Torino, ora Gara 3 a Voghera

(Reale Mutua Torino 77 – Bertram Derthona 89) – Bertram Derthona espugna il Pala Gianni Asti di Torino in Gara 2 della finale playoff di Serie A2 di pallacanestro e si porta sull’1-1.

I Leoni giocano una partita solidissima per tutti e quaranta i minuti, comandando nel punteggio fin dalle battute iniziali e piazzando l’allungo decisivo nel terzo periodo. Una prestazione corale con quattro giocatori in doppia cifra: Sanders, Mascolo e Fabi (15 punti a testa), Cannon (13 punti). Ora la serie si sposta a Voghera, al PalaOltrepò: gara 3 in programma giovedì 24 giugno alle 20:45

Avvio di grande intensità: con attenzione in difesa e fluidità offensiva la Bertram chiude avanti 17-22 i primi dieci minuti.

Nel secondo periodo il Derthona continua a produrre buone soluzioni nella metà campo d’attacco, costruendo tiri in ritmo e allungando il gap fino al 37-44 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi non cambia il leitmotiv della partita, con la Bertram a condurre le operazioni e a provare a dare la spallata decisiva all’incontro grazie alla precisione nel tiro da tre punti (4/5 nella frazione), con Agustin Fabi decisamente sugli scudi: al 30’ il punteggio è 56-72. Nell’ultimo quarto Torino prova a rientrare in partita, ma i Leoni mantengono la lucidità e trovano canestri pesanti, anche allo scadere dei 24”, per mantenere il controllo del punteggio. Nelle battute conclusive la Bertram resiste all’ultimo tentativo di rimonta ospite, grazie alla freddezza in lunetta, e si impone 77-89.

Reale Mutua Torino-Bertram Derthona 77-89 (17-22, 37-44, 56-72)