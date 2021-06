Arti marziali: D’Agostino e Testardini convocati in nazionale per la sfida alla Francia

Alessandria – Ci sono anche due atleti dell’Accademia Wushu Sanda Alessandria nell’allenamento congiunto della Nazionale Italiana che è stato organizzato dalla Federazione Italiana Wushu Kung Fu con la Nazionale Francese: si tratta di Matteo Testardini, nella categoria senior 65 kg e Sonia D’Agostino, nella categoria senior 65 kg. Convocato anche il maestro caposcuola Gianluca D’Agostino, come assistente tecnico del coach della Nazionale di Sanda Marco Barri. La delegazione azzurra sarà a Parigi dal 2 al 5 luglio, portando i colori dell’Italia e della Accademia alessandrina. Nella Squadra Juniores era stata convocata anche la campionessa juniores Marie Lys Foco che ha dovuto rinunciare perché in quel periodo sarà già in vacanza. Gli allenamenti con gli atleti della squadra nazionale francese si svolgeranno venerdì 2 e sabato 3 luglio. I migliori atleti francesi e italiani domenica 4 giugno si affronteranno in un’amichevole Italia-Francia.