Grigi in Serie B: ieri i ringraziamenti ufficiali in Comune

Alessandria – Per la promozione in Serie B ottenuta giovedì scorso contro il Padova nella finale playoff del “Moccagatta”, ieri pomeriggio il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, il vice Davide Buzzi Langhi, il presidente del consiglio Emanuele Locci e l’assessore allo Sport Piervittorio Ciccaglioni hanno ricevuto il presidente dell’Alessandria Calcio, Luca Di Masi, e il direttore sportivo Fabio Artico.

Un’occasione ufficiale per dire grazie a nome di tutta la Città, “per il risultato storico raggiunto”, dopo 46 anni, “e per aver riportato Alessandria ai vertici del calcio italiano”. Di Masi e Artico hanno portato a Palazzo Rosso il trofeo innalzato al termine della decisiva partita con il Padova, sconfitto ai calci di rigore.