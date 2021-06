Grigi: interessa per l’esterno offensivo della Feralpisalò Tommaso Ceccarelli

Alessandria – Altro possibile nuovo acquisto per l’Alessandria Calcio. Il club piemontese sarebbe, infatti, secondo le ultime indiscrezioni, interessato a Tommaso Ceccarelli, esterno offensivo classe 1992 della Feralpisalò. Dopo una stagione che lo ha visto mettere a segno 8 gol e fornire altrettanti assist, su di lui si sono mossi Palermo, Pro Vercelli, Alessandria e Cittadella, con queste ultime due in vantaggio sul possibile ingaggio del giocatore che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2021.