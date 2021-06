La Cementir di Arquata chiuderà fra un anno

Arquata Scrivia – La conferma è arrivata ieri: l’ex Cementir di Arquata chiuderà fra un anno. La decisione è stata presa in seguito alla firma dell’accordo tra i sindacati edili nazionali e Buzzi Unicem a Roma, intesa che riguarda anche lo stabilimento di Greve in Chianti, provincia di Firenze.

Ad Arquata sono interessati diciassette lavoratori. Il segretario provinciale della Fillea Cgil Rocco Politi, ha spiegato che l’accordo è stato siglato e, nonostante la pessima notizia della chiusura dello stabilimento alla fine della cassa integrazione straordinaria prevista per il 30 giugno 2022, si è cercato di rendere la pastiglia meno amara con la garanzia del posto di lavoro data a tutti i lavoratori.

I muri dello stabilimento di Arquata, costruito sessant’anni fa, sono invece dell’Italcementi: il Comune ha già posto il problema del futuro dell’area una volta chiuso il centro di macinazione.