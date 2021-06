La vendita del Cit di Novi scatena le polemiche in consiglio comunale

Novi Ligure – Consiglio comunale decisamente movimentato quello che si è tenuto lunedì a Novi Ligure. Argomento l’attuale situazione del Cit, Consorzio Intercomunale Trasporti, con l’assessore al bilancio Maurizio Delfino che ne ha avuto per tutti: dal centrosinistra a suo dire responsabile della condizione attuale del Consorzio alla consigliera del gruppo misto Francesca Chessa, passata a Fratelli d’Italia ma eletta con Forza Italia, decisiva giovedì scorso con il suo voto contrario nella bocciatura della revisione della delibera approvata il 3 maggio in merito alla cessione dell’85% delle quote aziendali ai privati. Il provvedimento prevedeva una modifica sostanziale del testo originale, con la cessione delle quote che non avrebbe più riguardato l’intero Cit ma solamente l’85% della parte detenuta dal Comune di Novi, pari a poco più del 70% sul totale ripartito tra gli enti locali coinvolti. L’ex azzurra ha motivato la sua scelta affermando di essere sempre stata coerente rispetto al suo pensiero sul tema e di non voler andare contro ai tecnici, i quali hanno dato fin dal principio parere negativo al documento originale.

Alcune ore prima dell’assemblea, Delfino aveva inviato una comunicazione ai consiglieri chiedendo di non riportare al voto il documento respinto la settimana precedente, scelta dettata dal timore di una nuova bocciatura che avrebbe forse portato a una crisi insanabile all’interno della maggioranza. Una richiesta che ha inevitabilmente aperto un dibattito, con il gruppo dei Democratici per Novi che ha sottolineato il tentativo di eludere il problema e di prendere dunque per buona la precedente delibera errata.

Dai banchi del centrosinistra, subito dopo i pesanti attacchi di Delfino, è giunta la richiesta di una replica, non concessa però dal presidente dell’assemblea Oscar Poletto. I democratici hanno così deciso di abbandonare l’assise in segno di protesta.