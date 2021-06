L’Arfea passa ai cuneesi della Srtp

Alessandria – Cambio di proprietà per quanto concerne i bus dell’Alessandrino con l’aggiudicazione della fallita Arfea ai cuneesi di Stp che ora è ufficiale. L’azienda di trasporto pubblico che coi suoi pullman copre l’intera provincia era stata messa all’asta dal curatore fallimentare, Alessandra Giovetti, il 9 giugno: la gara durata un’ora con continui rilanci se l’era aggiudicata la cuneese Stp, offrendo 4 milioni rispetto a 2,2 di base e superando così le offerte di Autostradale, la ditta che attualmente ha in affitto Arfea, e Autoguidovie. Secondo quanto previsto dal bando vi era comunque la possibilità per gli altri due concorrenti di riaprire l’asta con un’offerta superiore del 10 per cento sulla cifra d’aggiudicazione, da avanzare entro dieci giorni lavorativi. La scadenza era lunedì, l’altro ieri, ma “nessuna offerta migliorativa è arrivata” come confermato l’avvocato Giovetti. Nei prossimi giorni il passaggio di consegne, che è non solo tra due aziende ma anche tra due famiglie: dai lodigiani Zoncada, che gestiscono già fra l’altro il trasporto pubblico ad Alessandria avendo la maggioranza di Amag Mobilità, ai Galleano, da sempre nome di spicco nei bus del Cuneese, con il testimone passato di recente dal capostipite Clemente, vittima del Covid, al figlio Enrico. In pratica è il Piemonte che succede ai lombardi. C’è anche questo aspetto geo-sistemico in un’acquisizione fortemente voluta. Con il passaggio ai cuneesi della Srtp nei mezzi Arfea sarà attuato anche il Bip, l’elettronico Biglietto integrato Piemonte, che sostituirà il vecchio sistema di biglietti e abbonamenti.