Nessun incentivo per i lavoratori della Cerutti ormai sotto pressione da più di quattro mesi

Casale Monferrato – I lavoratori della Cerutti sono da mesi sotto pressione ma c’è una questione che contribuisce a rendere ancora più teso un ambiente già “rovente”: la manleva richiesta dalla curatela ossia l’assicurazione firmata di non procedere a cause giudiziarie, dopo che sarà stato dichiarato il licenziamento collettivo dei lavoratori, prima dell’asta. La questione è venuta alla luce ieri durante l’assemblea in fabbrica. I lavoratori non hanno dimenticato, infatti, un’azione simile prima della costituzione della newco Gruppo Cerutti srl, con la promessa di 15.000 euro a chi non fosse rientrato nella nuova azienda. Di questi soldi sono stati elargiti solo 2.000 euro di anticipo a dicembre 2020, ma gli altri avrebbero dovuto arrivare ora, a fine giugno. Ma secondo la curatela l’accordo non è valido e i lavoratori rischiano così di restare con un pugno di mosche, a meno che l’offerta, che sarà presentata da Bobst e Rinascita, sia sufficientemente ampia da coprire anche quella cifra che spetterebbe ai lavoratori. Una questione che ha così ulteriormente inasprito gli animi tra chi ha sempre lottato in 127 giorni di presidio ininterrotto e chi si è visto solo qualche volta in via Adam. Da parte dei sindacati è stata illustrata la richiesta di usufruire di altri sei mesi di cassa integrazione, questione ampiamente dibattuta anche al governo: sabato, alle 7:30 del mattino, è stato organizzato un bus per chi intende partecipare alla manifestazione sindacale di Torino per il blocco dei licenziamenti e ammortizzatori sociali, oltre alla questione della ulteriore cassa integrazione di sei mesi, a cui parrebbe che Cerutti ed Embraco, le due situazioni di crisi più pesanti in questo momento in Piemonte, non abbiano diritto. I sindacati chiedono una massiccia presenza.