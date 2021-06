Pallacanestro Serie A2 finale playoff: oggi la prevendita per Gara 4 tra Bertram Derthona e Reale Mutua Torino

Tortona – Apre stamane la prevendita per la gara 4 della finalissima tra Bertram e Reale Mutua Torino. Il successo dei Leoni in gara 2 ha pareggiato la serie e aperto alla gara 4. Dopo la prima sfida del PalaOltrepò di giovedì sera, si replicherà domenica 27 giugno alle ore 20:45.

La sede del Derthona Basket, al PalaCamagna, in Corso Alessandria 1, a Tortona sarà aperta per la vendita dei biglietti di gara 4 oggi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. In vendita i tagliandi di tribuna, 20 euro, e gradinate, 15 euro. Limite massimo 4 biglietti a persona. Non sono previste riduzioni, né prenotazioni via email. Nel rispetto dei protocolli Covid-19 l’accesso del pubblico all’impianto, che sarà sottoposto a misurazione della temperatura corporea e con autocertificazione, sarà numericamente ridotto con un massimo di 500 spettatori ammessi.