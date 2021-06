Schiuma bianca nelle acque del Tanaro segnalata dai cittadini di Villa del Foro

Alessandria – Ancora segnalazioni di schiume sulla superficie delle acque del fiume Tanaro. Questa volta sono stati i cittadini di Villa del Foro a rilevare una situazione anomala ormai da alcuni giorni. Uno scenario che si somma alle segnalazioni dei cittadini del quartiere Orti dello scorso 10 giugno. In quella occasione Arpa si era recata sul posto per dei campionamenti e verificare quindi la natura della sostanza. I risultati di quelle analisi dovrebbero arrivare entro la fine di questa settimana, hanno segnalato i responsabili dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.