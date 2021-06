Tornano al lavoro i medici di famiglia al centro vaccinale di Tortona

Tortona – Tornano in campo i medici di famiglia a Tortona. È stato, infatti, raggiunto un accordo coi vertici Asl per le vaccinazioni: i medici torneranno a prestare servizio col personale infermieristico e amministrativo Asl in orario pomeridiano e pre-serale, mentre dalle 8 alle 16 l’attività sarà portata avanti dal gruppo privato Habilita.

In questo modo l’orario di apertura del centro sarà ampliato e si potranno fare più vaccinazioni.

La scelta dell’Asl di affidare la gestione del centro vaccinale tortonese al personale di Habilita, escludendo i medici di famiglia, aveva fatto molto discutere. Federico Chiodi, sindaco di Tortona, dopo lo sfogo dei medici, era intervenuto mettendo in contatto Silvio Roldi, segretario provinciale della Società Italiana di medicina generale, col direttore generale Vercellino. Da parte sua, il presidente dell’assemblea dei sindaci del Cisa e sindaco di Castelnuovo Scrivia, Gianni Tagliani, aveva sollecitato l’Asl a rivedere la propria decisione, anche in merito alla paventata chiusura dei centri di Castelnuovo e San Sebastiano Curone, che proseguiranno invece l’attività vaccinale sino all’esaurimento delle prenotazioni.

Secondo quanto sottolineato da Orazio Barresi, diretto del Distretto, a Tortona, dopo le difficoltà iniziali, è stato quasi raddoppiato il numero di vaccinazioni al giorno e sarà ulteriormente aumentato coi turni pomeridiani. Per i centri periferici, si andrà avanti finché ci saranno persone in attesa di vaccinazione.