Avvocati in sciopero oggi e domani: udienze penali a rischio

Roma – Udienze penali a rischio nelle giornate di oggi e domani anche. La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, ha proclamato uno sciopero nazionale degli avvocati penalisti. L’astensione dalle attività vuole essere, per gli avvocati penalisti che aderiranno allo sciopero, una forma di protesta rispetto alla decisione del Presidente del Tribunale di Verbania di revocare l’assegnazione del fascicolo sulla tragedia della funivia del Mottarone al giudice Buonamici. Prevista per domani anche una manifestazione nazionale a Roma per il rilancio del percorso per l’approvazione della legge di iniziativa popolare per la realizzazione della separazione delle carriere, tema che aveva trovato ampio seguito anche durante l’edizione del festival Passepartout, da poco concluso, in occasione degli incontri coi magistrati Carlo Nordio e Nicola Gratteri.