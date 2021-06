Alessandria – Inizierà ufficialmente il primo luglio il calciomercato per la serie B e andrà avanti fino al 31 agosto. L’Alessandria Calcio, fresca di promozione nella serie cadetta, secondo le ultime indiscrezioni al momento sarebbe in trattativa per i seguenti giocatori: i difensori Lorenzo Ariaudo, dal Frosinone, e Cristian Cauz, dal Lecco, i centrocampisti Tommaso Ceccarelli, dalla Feralpisalò e Gianluca Gaetano, dal Napoli e l’attaccante Claudio Morra dalla Virtus Entella.