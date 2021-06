Il prossimo anno Ovada sarà Comune Unesco

Ovada – Anche Ovada sarà Comune Unesco. A partire dal prossimo anno con l’obiettivo di aumentare, così, la zona cuscinetto dei “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe Roero Monferrato”. Ne ha parlato Gianfranco Comaschi, presidente del Sito Unesco, martedì all’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato in occasione del settimo anniversario della proclamazione. I complimenti sono arrivati anche da Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, che ha sottolineato quanto il Piemonte possa proporre in ambito turistico e di eccellenze agroalimentari. Servono, però, un insieme di ferrovie e strade che funzionino, come sottolineato dai sindaci di Acqui e Ovada, Lorenzo Lucchini e Paolo Lantero. Oltre a Ovada, come sottolineato da Comaschi, entreranno nella zona Unesco anche Rocca Grimalda, Carpeneto, Trisobbio, Montaldo Bormida, Cremolino, Prasco, mentre potrebbero restare fuori Comuni come Tagliolo Monferrato, Silvano e Castelletto d’Orba.