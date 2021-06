La Coop Cerutti presto una realtà?

Casale Monferrato – Potrebbe presto diventare una realtà la cooperativa targata “lavoratori Cerutti”. A rimarcarlo è stato Andrea Provera, Rsu della storica azienda casalese. Le premesse ci sono anche se i tempi burocratici si sono dilatati pur con il sostegno della Lega Cooperative, con cui la Regione li ha messi in contatto. Una quarantina i lavoratori che intenderebbero farne parte e un Comitato promotore di cinque persone sta preparando il terreno. Ieri, nel corso di un incontro con la Bobst, è stato rimarcato che le persone che faranno parte della cooperativa hanno già legami con potenziali clienti con cui i rapporti si sono costruiti negli anni alla Cerutti. La start-up che nascerà chiede una certa autonomia, anche diversificando la produzione, magari facendo pezzi di macchine e non la macchina intera. In quella stessa direzione andrebbe la possibilità di avere cassa integrazione per i primi mesi di avvio della lavorazione. Sono comunque attesi altri incontri tecnici.