Lotta all’evasione fiscale, alle frodi, agli illeciti e ai “furbetti” del reddito: GdF Asti in festa per i 247 anni della fondazione

Asti – Anche ad Asti, con una sobria cerimonia, si sono celebrati i 247 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza alla presenza dei soli comandanti di reparto. Presente anche il vicepresidente della sezione locale dell’Anfi, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, Franco Chezzi. La cerimonia è stata occasione per il comando provinciale di tracciare il bilancio delle attività del 2020. Un anno complesso, più degli altri, in cui è stato necessario rispondere a nuovi bisogni della cittadinanza, alle prese con una pandemia senza precedenti. Nel 2020 le Fiamme Gialle di Asti hanno svolto 1210 interventi, con 83 indagini. Spiccano alcuni fenomeni come evasione fiscale internazionale, frodi carosello, illeciti doganali e traffici occulti di prodotti petroliferi. Sono stati 14 i denunciati per reati fiscali, con il sequestro di beni per oltre 770.000 euro. Impegno costante da parte dei finanzieri anche al contrasto dell’economia sommersa, che lo scorso anno ha portato a individuare 12 evasori. Evasa l’Iva per oltre 54 milioni di euro. Sotto la lente di ingrandimento la lotta agli illeciti, nel settore della tutela della spesa pubblica. 74 gli interventi, che hanno permesso di scoprire frodi pari a oltre 311.000 euro di contributi nonché per quasi 6 milioni di euro di finanziamenti tutti indebitamente percepiti. Nel corso del 2020 è stata scoperta la condotta di pubblici ufficiali volta al peculato per un valore poco inferiore al milione di euro. 48 gli interventi di controllo sulla percezione di sussidi e redditi. In particolare per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, sono stati fatti 24 interventi, di cui 18 sono risultati irregolari. Denunciate 15 persone e recuperati oltre 114.000 euro di contributi percepiti indebitamente, impedendo la riscossione di quasi 50.000 euro. Nei primi sei mesi di quest’anno gli illeciti in questo settore sono già di molto superiori a tutto l’anno scorso. Di questi, il 79% ha dato esito irregolare. Per quanto riguarda il contrasto alla criminalità organizzata, nel 2020 sono stati sequestrati beni per 977.000 euro, in relazione a cinque interventi per riciclaggio e auto-riciclaggio. Denunciate 14 persone, di cui 7 arrestate. Il valore del riciclaggio accertato si attesta a oltre 5 milioni e 800.000 euro. Due importanti interventi, infine, l’anno scorso per quanto concerne il contrasto all’usura: denunciate 13 persone, di cui 9 arrestate, con il sequestro di quasi 300.000 euro.