Pallavolo femminile Serie B1: confermati nell’Arredo Frigo Acqui Terme l’allenatore Ivano Marenco e il suo staff

Acqui Terme – È stato confermato in toto anche per la prossima stagione lo staff della prima squadra della Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme, compagine di pallavolo femminile che milita in serie B1.

Al timone continuerà ad esserci Ivano Marenco, storico allenatore, ormai da più di tre decenni di carriera alle spalle, tutti ad Acqui Terme.

Al suo fianco Luca Astorino come vice che recentemente ha conseguito la qualifica di allenatore di secondo grado. Lorenza Marenco continuerà ad occuparsi della preparazione delle palleggiatrici, mentre ad occuparsi della preparazione atletica ci sarà sempre Luca Seminara.

Altra collaborazione della quale la squadra continuerà ad avvalersi sarà quella con l’osteopata Riccardo Toselli mentre come dirigente accompagnatore sarà presente Davide Mirabelli.

A non continuare il proprio percorso con la Pallavolo Acqui Terme sarà il ricognitore Marcello Acquaviva che dopo due anni di collaborazione a causa di impegni in un’altra regione, non farà più parte dello staff tecnico.