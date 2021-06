The Breath, il telo magico che protegge le città

Intervista a Gianluca Barabino Ceo di Eco Program Spa e Bruno Combi direttore generale di Anemotech Pmi innovativa italiana dal respiro internazionale che sviluppa tecnologie per migliorare la qualità della vita. Abbiamo parlato di theBreath, il primo tessuto in grado di assorbire le polveri sottili nocive presenti nell’aria e disaggregarle, reintroducendo in circolo aria pulita, per garantire un ambiente sano e sicuro.

Da oggi, nella nuova rivoluzionaria versione virucida certificata ISO 18184:2019, svolge anche un’attività antivirale (tra cui per i coronavirus), neutralizzando in 2 ore fino al 98,75% della carica virale. Ma l’intervista ha trattato anche un secondo prodotto innovativo, un box attrezzato per lo smaltimento dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane.