Al Palaferraris di Casale visionati una serie di giovani giocatori da parte dello staff della JB Monferrato

Casale Monferrato – Ha preso il via il lavoro estivo per la JB Monferrato che, nel corso di questa settimana, ha svolto una serie di provini per visionare i migliori prospetti giovanili, in vista della prossima stagione di Serie A2 di pallacanestro.

Sotto la guida dello Staff Tecnico monferrino, i giocatori hanno partecipato ad allenamenti sia fisici che tecnici, al fine di valutarne il livello.

Gli atleti che hanno partecipato ai provini sono:

– Marco Pieri (Pallacanestro Trieste)

– Patrick Gatti (Pallacanestro Bernareggio)

– Ognjen Guduric (Beko Beograd)

– Andrea Lo Biondo (Winona State – NCAA Div. II)

– Matteo Librizzi (Pallacanestro Varese)

– Federico Tognacci (Giulianova)

– Christian Abrate (Abet Basket Bra)

– Enrico Gobbato (Viola Reggio Calabria)

– Amedeo Tiberti (Piadena)

– Nicolò Castellino (Olimpo Alba)

– Leonardo Beghini (Scaligera Verona)

– Lorenzo Segala (Fulgor Omegna)

– Joel Myers (Bologna Basket 2016)

– Aleksa Radovanovic (Next Step Rapallo)

– Kebe Kalidou (Next Step Rapallo)

– Francesco Reggiani (Olimpo Alba)

– Nicolò Virginio (Pallacanestro Varese)

Oltre ai giocatori sopra citati, ai provini si sono aggiunti Duccio Galluzzi, Yannick Giombini, Aaron Lomele, Richard Morina, Alessandro Sirchia, Niccolò Martinoni, Fabio Valentini e Luca Valentini della JB Monferrato.